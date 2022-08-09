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İzmir açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilenlerin de olduğu 93 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Dikili açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botlardaki toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında lastik botları su alarak sürüklenen ve bölgede seyir halindeki bir özel tekne tarafından kurtarılan 6 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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