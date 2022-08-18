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İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Can salında bulunan bir grup düzensiz göçmenin Karaburun açıklarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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İzmir sahil güvenlik komutanlığı

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