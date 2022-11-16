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İzmir açıklarında geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Menderes ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 9 göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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sahil güvenlik göçmen

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