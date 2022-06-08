İzmir açıklarında geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 34 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

