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İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.08.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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