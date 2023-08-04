İzmir açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri anlaşılan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Karaburun açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen ile Foça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

