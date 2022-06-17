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İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.06.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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