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İzmir açıklarında mahsur kalan 38 düzensiz göçmen yakalandı

02.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, yurt dışına yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen ve motor arızası nedeniyle şişme lastik botta mahsur kalan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Mart saat 00.40 sıralarında Yunanistan kara sularına intikal halinde iken motor arızası nedeniyle denizde kalan şişme lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bademli Sahili’nde lastik botta bulunan ve tamamının Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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