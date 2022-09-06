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İzmir açıklarında tespit edilen 203 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

06.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında tespit edilen 203 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İZMİR (AA) - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 181 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 22 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 can salı ve 4 lastik bottaki 181 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 203 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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İzmir sahil güvenlik göçmen

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