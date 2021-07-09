İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu tespit edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 sığınmacı, Sahil Güvenlik bot ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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