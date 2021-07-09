YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı

09.07.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu tespit edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 sığınmacı, Sahil Güvenlik bot ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
GÜNCELLEME - İzmir'de plastik atıkların depolandığı alanda yangın çıktıGÜNCELLEME - İzmir'de plastik atıkların depolandığı alanda yangın çıktı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:49
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.