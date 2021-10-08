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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.10.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, can salındaki 10 düzensiz göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

Dikili açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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