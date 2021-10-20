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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.10.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bottaki 25 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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