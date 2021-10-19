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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 27 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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