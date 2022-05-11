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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.05.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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