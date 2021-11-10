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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.11.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Foça ilçesi açıklarında lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23, Dikili ilçesi açıklarında da 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklu 75 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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