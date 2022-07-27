İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor

İZMİR (AA) - Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, tutuklu sanık Delil Hıso ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, 10 Mayıs'taki duruşmada Delil Hıso'nun ifadesinin tercümesinin, teknik sorun nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemine kaydedilemediğini belirterek, Hıso'dan yeniden savunma yapmasını istedi.

Tercüman aracılığıyla yeniden savunması alınan Hıso, 2018'e kadar 5 yıl boyunca Türkiye'de çeşitli işlerde çalıştığını ve o dönem İzmir'de çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını anlattı.

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca yakalandığında, bu fotoğraflar nedeniyle İzmir'deki terör saldırısıyla ilişkilendirildiğini iddia eden Hıso, saldırıyla ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Delil Hıso'nun avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Hıso'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Henüz yakalanamayan Karasaç hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Saldırıda kullanılan mühimmatları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık için 19 kez "kasten yaralama" ve 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve 1 kez de "kamu malına zarar vermek" suçlarından da cezalandırılması talep edilmişti.

Delil Hıso, ilk kez hakim karşısına çıktığı önceki duruşmada verdiği ifadede de terör saldırısıyla ilgisinin bulunmadığını öne sürmüştü.

