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İzmir Adliyesine yönelik saldırıda bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor

12.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Adliyesine yönelik saldırıda bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor

İZMİR (AA) - Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, tutuklu sanık Delil Hıso ile avukatı hazır bulundu.

Sanığın Suriye'den komşusu olan ve İzmir'e geldiğinde evinde kaldığı R.H, tanık olarak dinlendi.

Sanığın İzmir'e geldiğinde sosyal medyadan kendisine ulaştığını belirten R.H, "'Sizde misafir olmak istiyorum' dedi. Yanında 1 kişi daha olduğunu söyledi ancak ben onu hatırlamıyorum. Misafir olarak yanımızda 1 gece kaldı. Evde kaldıktan sonra Delil ile Kemeraltı'na gittim. Orada yanımdan ayrıldı. Bir daha görmedim." dedi.

Sanık Hıso da R.H'nin evinde 1 gece kaldığını sonra da İzmir'de gezdiğini, ardından bir arkadaşının evine gittiğini belirtti.

Terör örgütü ile hiçbir alakasının olmadığını savunan Hıso, "Sülalemde ve ailemde kimsenin terörle bağlantısı yok." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaa hazırlanmak için süre talep etti.

Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

- Davanın geçmişi

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Henüz yakalanamayan Karasaç hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Saldırıda kullanılan mühimmatları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık için 19 kez "kasten yaralama" ve 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve 1 kez de "kamu malına zarar vermek" suçlarından da cezalandırılması talep edilmişti.

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