İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na doğrudan tarifeli uçuşlara tanıtım desteği

İZMİR (AA) - İzmir'e aktarmasız tarifeli uçak seferlerinin artırılması için başlatılan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı, 4 havayolu şirketi ve havalimanı işletici kuruluşu, tanıtımda iş birliği yapacak.

İzmir Vakfı tarafından yürütülen "directizmir.com" internet adresi ve tanıtım projesinin protokol imza töreni, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan yurt içi ve yurt dışında toplam 49 noktaya tarifeli direkt seferler gerçekleştirildiğini, yaz döneminde buna Beyrut, Cenevre, Milano, Üsküp ve Nantes gibi yeni noktaların ekleneceğini ifade etti.

İmzalayacakları protokolle sefer sayıları ve destinasyonları artırmak için dünya çapında tanıtım için güç birliği yapılacağını aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Bu protokolle İzmir'den direkt uçuş düzenleyen tüm havayolu firmalarının seferlerini Türkiye ve dünya genelinde tanıtmayı taahhüt ediyoruz. İlk olarak satışta olan ama henüz yeterli yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların kesintisiz devam edebilmesini hedefliyoruz. İkinci adımda sadece yaz mevsiminde gerçekleştirilen direkt uçuşların yıl geneline yayılarak İzmir’i yılın 12 ayı turist çeken bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncü ve son adımda ise İzmir’den direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların açılmasını hedefliyoruz. Böylelikle dünyanın farklı şehirlerinden ziyaretçilerin İzmir’in doğal ve kültürel mirasıyla buluşabilmesinin kapısını aralıyoruz."

Havayolu şirketleri için yeni destinasyon oluşturmanın ne kadar güç olduğunu bildiklerini, Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in refahını büyütmek için çalışan tüm kurumlara sahip çıkacaklarını ifade eden Soyer, "İzmir’e yatırım yapan havayolu şirketlerimizin de sonuna kadar yanındayız. Bu ortaklık sayesinde inanıyorum ki İzmir turizmini pandemiye rağmen büyütmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tunç Soyer, THY İzmir Satış Müdürü Ömer Uzun, Sun Express Ticaret Direktörü Peter Glade, Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen ve Corendon Havayolları Ticaret Direktörü Mine Aslan projenin protokolünü imzaladı.

