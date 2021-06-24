İzmir Agroexpo 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için açılış töreni yapıldı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk tarımının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başlamasından bu yana 11 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti.

Fuar İzmir'de bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve dünden itibaren ziyarete açılan İzmir Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için açılış töreni düzenlendi.

Azerbaycan Tarım Bakanı İnan Karimov ile Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoca'nın da katılımıyla düzenlenen törende Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir konuşma yaptı.

Agroexpo'nun tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük fuarı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, fuarın Türkiye'nin vitrini, sektörün bir sergisi olduğunu, bu yıl da yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle tarım ve hayvancılığa güç katacağını söyledi.

Pakdemirli, coğrafi konum açısından tarımda büyük bir avantaja sahip olan Türkiye'nin yatırımcılar için bölgedeki en uygun ülke olduğunu söyledi.

Sulama alanında hizmete aldıkları yatırımlar sayesinde geçen yıl toplam bitkisel üretimi 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselttiklerini ve Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını anlatan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Büyükbaş hayvan varlığımız, 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Üretimdeki bu gelişmelerle birlikte tarım sektörü 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyerek son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. 2021 yılı ilk çeyrekte ise yüzde 7,5 büyüyen tarım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasından itibaren son 11 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı."

Pakdemirli, tarım ve gıda ürünleri ihracatının hem miktar hem de kalite olarak her geçen yıl giderek yükseldiğine işaret ederek, geçen yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştığını, dış ticaret fazlasının ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının projeler ve destekleriyle ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödediklerini, bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştuğunu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

İlk yerli ve milli elektrikli traktörün de seri üretime hazır hale getirildiğini anlatan Pakdemirli, suyu koruma, en verimli şekilde kullanma ve gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etme konusunda da kararlı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Bu konuda yer altı barajları fikrini ortaya attığını anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Kurak ülkelerde neler yapılıyor diye baktığımızda bizde olmayan onlarda olan yer altı barajlarını gördüm. 'En az 150 tane 2023'e kadar yer altı barajı istiyorum' dedim. Teşkilatıma teşekkür ediyorum, çok güzel kabullendiler. Bu bölgede 19 tane yer altı barajı olacak. İzmir özelinde 5 tane yer altı barajı planlandı. Hepsi de ya bitti ya bu sene sonuna kadar bitecek. 2023 sonuna kadar da 150 taneyi bitirelim istiyoruz."

Tarımda da bazı alışkanlardan vazgeçmenin zamanının geldiğini, toprağın geleceğine yön verecek çalışmaları süratle hayata geçirmek durumunda olduklarını ifade eden Pakdemirli, "Sonuçta, artık bir karar aşamasına geldik; ya böyle devam edip geleceği belirsizlikle bekleyeceğiz ya da üretimi, çevreyi koruyan sistemlerle güçlendirip iklim değişikliğini azaltacak yöntemlere ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, İzmir Agroexpo gibi önemli fuarların da bu anlayışı üreticilere yansıtma ve yatırımcılara doğal dengeyi koruyan yeni yöntemleri sunma aşamasında farkındalık oluşturacağını sözlerine ekledi.

- Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarım ve hayvancılık sektörünün istihdama, ekonomiye katkısının ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşıdığını, İzmirli üreticinin fuarlar sayesinde dış pazarlara açılma fırsatı bulduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'de yaklaşık 1,5 milyon kişinin ekmeğini tarımdan kazandığına dikkati çekerek, "İzmir tarımıyla kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi odağımıza alıp projeler oluşturuyoruz." dedi.

Soyer, Tarım ve Orman Bakanlığınca yer altı barajlarının yapılmasını da sevindirici bulduğunu söyledi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan'ın da konuşma yaptığı törenin ardından protokol üyeleri stant ziyareti yaptı.

Fuarda Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı standına geçen Bakan Pakdemirli, tarım alet ve ekipmanları ticaretiyle ilgili Türkiye'den 6, Katar'dan 3 firma temsilcisinin 7 iş anlaşması için düzenlenen imza törenine katıldı.

Firma temsilcilerini tebrik eden Pakdemirli, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkanlık ettiği İzmir Köy-Koop standını ziyaret ederek stanttaki "Sütmatik" cihazından katılımcılara süt ikram etti.

- İzmir'e 9 tarıma dayalı OSB hedefi

İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri standında da İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener ile sohbet eden Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada tohumdan çatala kadar tüm zincirin planlanması gerektiğini, tarıma dayalı OSB'lerin bu noktada ön plana çıktığını ifade etti.

Pakdemirli, "Bu anlamda işlenmiş tarıma verdikleri önemden dolayı başta İZTO'ya, müteşebbis heyetlerimize teşekkür ediyorum. En başta İzmir'e 9 tane söz verdik ama en hızlı Dikili Sera OSB devreye girecek gibi. Bu da Avrupa'nın en büyük, bir arada sera OSB'si olacak. Yeşil mutabakat konusunda, aslında dezavantaj gibi görünen konuyu bizim avantaja çevirecek doğru adımlar atmamız lazım. Bu adımların 3 - 4 sene öncesinden İzmirli hemşehrilerim tarafından atılmış olmasından son derece memnunum. En başta Dikili olmak üzere tüm tarıma dayalı OSB'lere yatırımcılarımızı davet ediyoruz." dedi.

Özgener de Bakan Pakdemirli'nin desteğiyle başlanan çalışmada Dikili'de yaklaşık 4 milyon metrekare alanda parsel satışlarının başladığını ifade ederek, "Çok güzel bir ilgi görüyor. Jeotermale dayalı, özellikle Avrupa'da şu anda yeşil mutabakatın gündemde olduğu süreçte böyle bir yatırımın değeri artmış ve önem kazanmış oluyor. Kınık ve Menderes'te de müteşebbis heyetlerimiz kuruldu. Orada da süratle devam ediyoruz. İnşallah İzmir'e 9 tane OSB kazandırmış olacağız." diye konuştu.

