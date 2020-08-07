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İzmir Atatürk Lisesi’nin yeni yıldızı Derin Kızılkaya

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sayısalda Türkiye 9.’su olan İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Derin Kızılkaya için tören düzenlenerek kendisine plaket ve çeşitli ödüller verildi.İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Derin Kızılkaya, YKS sonuçlarına göre sayısalda Türkiye 9.’su oldu.

İzmir Atatürk Lisesi’nin yeni yıldızı Derin Kızılkaya

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre sayısalda Türkiye 9.’su olan İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Derin Kızılkaya için tören düzenlenerek kendisine plaket ve çeşitli ödüller verildi.
İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Derin Kızılkaya, YKS sonuçlarına göre sayısalda Türkiye 9.’su oldu. Kızılkaya için, okulda tören düzenlenerek kendisine plaket ve çeşitli ödüller verildi. Okul müdürü Ahmet Yılmaz, sorumlu müdür yardımcısı Benal Hepsöğütlü, Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum, Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, başarılı öğrenci Derin Kızılkaya ve ailesi ile konukların hazır bulunduğu törende konuşan Ahmet Yılmaz, "Sayısal Türkiye 9.’su olan Derin’in başarısıyla gurur duyuyoruz. Okul idaresi olarak verdiğimiz eğitimin böyle büyük başarılarla taçlanması bizi son derece mutlu etti. Öğrencilere daha iyi bir eğitim ve imkan sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Yılmaz, okul olarak YKS sonuçları ile ilk 100 kişi arasında 4, ilk 500 arasında 34, ilk bin kişi arasında 61, ilk 5 bin arasında 255 ve ilk 10 bin arasında 462 derece yaparak çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ve önümüzdeki yıl bu başarının artarak devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Derin Kızılkaya ise babasının da mezun olduğu tarihi okulda okumaktan ve mezun olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, “132 yıllık şanlı tarihiyle ülkemiz eğitiminde çok önemli bir yeri olan okulumuzda böyle bir başarıyı yakalamış olmaktan çok mutluyum. Okulumuzun köklü tarihinde bir yerde adımın yer alacak olması bana gurur veriyor. Bu başarı sadece bana ait değil; ailemin, arkadaşlarımın ve en önemlisi öğretmenlerimin büyük payı var. Bu okulda sağlanan aile ortamı ve verilen eğitim sayesinde hep birlikte başarıya ulaştık. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İzmir Atatürk Lisesi’nin yeni yıldızı Derin Kızılkaya

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