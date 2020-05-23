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İzmir Balıkesirliler Derneğinden 400 çocuğa bayram hediyesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Manyas ve Balya ilçelerinde bulunan 400 çocuğa bayram hediyesi dağıttı.

İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Manyas ve Balya ilçelerinde bulunan 400 çocuğa bayram hediyesi dağıttı. Dernek üyelerinin katkılarıyla ilçelerdeki esnaflardan hazırlatılan hediye paketleri, kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan çocuklara bayram öncesi dağıtıldı.
Korona virüsü döneminde çalışamayanlara ve ramazan nedeniyle de erzak dağıtımları yapan BALDEP’in organizasyonlarına katılan İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği çocuklara bayram sürprizi yaptı. Dernek, Manyas ve Balya’da bulunan çocuklara bayram hediyesi dağıttı. Dernek Başkanı Erkan Uzun, Ramazan ayının bolluk bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu, İzmir’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dernek olarak erzak yardımı yaptıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Erkan Uzun “Ayrıca Balıkesirliler Dernekleri Platformu bünyesinde faaliyet gösteren İzmir, Manisa, Bursa, Ankara, İstanbul, Almanya ve Hollanda Balıkesirliler Dernekleri olarak Gönen, Manyas, Havran, Gömeç, Susurluk ve Savaştepe ilçelerimiz ve Balıkesir merkezle birlikte 1200 koli erzak dağıtımla desteklerimizi sunduk. Ramazan Bayramı çocuklar için şeker bayramı olarak bilinir. Bizlerin de çocukluğumuzda sevdiğimiz en güzel bayramdır. Koronavirüs sebebiyle çocuklarımız bu bayramı evlerinde geçirecekler, komşularının bayramını kutlayıp şeker toplayamayacaklar. Manyas ve Balya ilçelerimizin diğer ilçelere göre ekonomik fiziki şartlar olarak daha sıkıntılı ve kırsal olması sebebiyle bu ilçelerimizde bulunan çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu etmek istedik. Bayramın çocuklarımızda hüzünlü geçmemesi için çocuklarımızın, bayramın da adı gibi ’şeker tadında bir bayram’ geçirmesi dileğiyle İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve sosyal dayanışma derneği olarak Manyas ve Balya ilçelerimizde bulunan 400 çocuğumuza şeker çikolata paketleri hazırlayıp ulaştırdık. Çocuklarımızı mutlu edebilmek farklı bir anlam taşımaktadır onların küçük dünyalarına bir anı bırakabildiysek ne mutlu diyoruz. Bizlere bu konuda yardımcı olan çocuklarımızın tespitini sağlayan lojistik anlamda destek sağlayan Manyas Belediye Başkanımız Tancan Barçın ve Balya belediye başkanımız Orhan Gaga ya teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza hayırlı mutlu bayramlar diliyorum. Önümüzdeki yıl Balıkesir’imizin tüm ilçelerinde bulunan çocuklarımızı tespit edip tamamına bu yardımı yapacağız. İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve sosyal dayanışma derneği olarak tüm İslam âleminin Ramazan bayramını kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim”dedi.

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