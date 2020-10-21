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İzmir-Belarus arasında dostluk köprüsü

İZMİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Belarus Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

İzmir-Belarus arasında dostluk köprüsü

Belarus Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Türkiye ve Belarus arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatlarının görüşüldüğü ziyarette; sanayi, üretim ve eğitim başta olmak üzere oluşturulabilecek projeler masaya yatırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak’ı makamında ağırladı. Konuk Büyükelçi, görev yaptığı Türkiye’yi daha iyi tanımak amacıyla yurt çapında ziyaretler düzenlediğini ve ikinci kez geldiği İzmir’i çok beğendiğini söyledi.
Türkiye ile her alanda ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirten Büyükelçi Rybak, "Türkiye Belarus’taki en büyük beş yatırımcıdan biri. İş birliği yapmak isteyen Türk şirketlerini de Belarus’ta görmekten memnuniyet duyacağız. Türkiye’nin özellikle otomotiv alanında büyük bir potansiyeli var. İnovasyon teknolojileri, eğitim, veterinerlik ve turizm alanında ortak projeler üretmek için hazırız. Son yıllarda özellikle Türk öğrencilerin Belarus üniversitelerine ilgisi artıyor. Öğrenci değişimi ya da çalışan kesim için karşılıklı değişim programları düzenleyebiliriz” diye konuştu.
Yerel iş birliklerinin ülkeler arasındaki ilişkiyi daha da güçlendireceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ülkelerimiz arasındaki yakın iş birliğine katkı sunmaya hazırız ve istekliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm, tarım, sanayi, eğitim alanında atılacak ortak adımlarda elimizden gelen desteği vermek isteriz. Bunun için de ilk adımı kardeş kent ilişkisi kurarak atabiliriz” dedi.

İzmir-Belarus arasında dostluk köprüsü

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