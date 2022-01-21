YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Bozdağ'daki Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir Bozdağ'daki Gölcük Gölü buz tuttu

21.01.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Bozdağ'daki Gölcük Gölü buz tuttu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

Bozdağ'daki 1049 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'nde pazartesi gününden bu yana etkili olan karla sıcaklık da sıfırın altında 7 dereceye kadar geriledi.

Gölün tamamının buzla kaplanmasıyla ördek ve karabatakların aç kalmaması için esnaf, buz tutan göle yem bıraktı.

Kış döneminde kar tatili yapmak isteyenleri kendisine çeken mahallede beyaz örtü ve buz tutan göl, güzel manzaralar oluşturdu.

Mahalle esnaflarından Nazmiye Sönmez, gölün uzun süredir buz tutmadığını belirterek bu dönemde tatil yapmayı tercih edenlerin şanslı olduğunu, yarı yıl tatiliyle birlikte özellikle hafta sonu yoğun ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

- Beline ip bağlayarak buzun üzerinde yürüme çalıştı

Göl kıyısına piknik yapmaya gelen vatandaşların buzun üzerinde yürümeye çalışmaları dikkat çekti. Bazı vatandaşların bellerine ip bağlayarak buzun üzerinde yürüdükleri görüldü.

Manisa'dan kar görmek için bölgeye gelen bir grup ise topladıkları karla semaverde çay demledi. Grup, buz tutan gölün üzerinde adım atmanın heyecanını yaşadı.

Gruptakilerden Musa Topuz, buz kalınlığının insan taşıyacak kadar olduğunu ancak yine de risk almamak için kıyıdan fazla uzaklaşmadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecekLösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek
Anahtar Kelimeler:
Ödemiş

İzmir Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:52
Sabah
08:18
Öğle
13:28
İkindi
16:05
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Cuma

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Berkay Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Çağında Eczanesi
Buca
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.