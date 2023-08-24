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İzmir Buca'da zam talepleri karşılanan işçilerin "iş bırakma" eylemi sona erdi

24.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buca Belediyesinde çalışan ve maaşlarında iyileştirme taleplerinin karşılıksız bırakıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 Nolu Şubesi'ne üye işçiler, anlaşma sağlanması üzerine eylemi sonlandırdı.

DİSK Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, yaptığı açıklamada, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Buna göre en düşük işçi maaşının 19 bin 600 liraya, günlük yemek ücretlerinin 110 liraya, gıda kartı ücretinin ise 1500 liraya çıktığını aktaran Aras, anlaşmanın sağlanması üzerine işçilerin yeniden işlerine döndüklerini ifade etti.

İşçilerin söz konusu eylemi sonrası çöplerin toplamaması nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluşmuştu.

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