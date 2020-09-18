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İzmir Büyükşehir 400 servis plakası verecek

İZMİR HABERLERİ  | 18.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki servis aracı ihtiyacını dikkate alarak 400 adet ‘S plaka’ vermek üzere ihale açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki servis aracı ihtiyacını dikkate alarak 400 adet ‘S plaka’ vermek üzere ihale açtı. 23 Eylül’de son başvuruların alınacağı ihalede, teklif zarfları 9 Ekim Cuma günü açılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte artan servis aracı ihtiyacı üzerine 400 adet yeni servis plakası (S Plaka) vermek üzere ihale açtı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin aldığı karar uyarınca muhammen bedel KDV hariç 400 bin TL olarak belirlendi.
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, şartnamede istenen belgeleri 23 Eylül Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar teslim edebilecek. Yapılacak inceleme sonucu İhaleye katılma hakkı elde edenlerin listesi 30 Eylül Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi ile ilan panolarında duyurulacak.

Kazananlar duyurulacak
İhaleye katılma hakkı elde edenlerin teklif zarfları, 9 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Kültürpark Celal Atik Spor Salonunda açılacak. En yüksek tekliften en düşük teklife olacak şekilde yapılacak sıralama sonucu ‘S plaka’ alma hakkı elde edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulacak.
İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecek. Spekülatif kazanca neden olmamak açısından, satın alınan S plakalar iki yıl süreyle satılamayacak ve devredilemeyecek.

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