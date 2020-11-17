YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verdi

İZMİR HABERLERİ  | 17.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: - "İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında halka açık kültür, sanat ve spor etkinliklerine ara verdiklerini duyurdu.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının önüne geçmek için ek önlemler aldıklarını belirtti.

Halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine yarından itibaren ara verdiklerine dikkati çeken Soyer, bu kapsamda Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler ile Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı olacağını kaydetti.

Salgına yönelik tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetinde olduklarını aktaran Soyer, "İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:01
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.