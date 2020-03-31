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İzmir Büyükşehir Belediyesinden ailelere 16 milyon liralık yardım

İZMİR HABERLERİ  | 31.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden ailelere 16 milyon liralık yardım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önemli bir müjdeyi paylaştı. Soyer, göreve geldiğinden bu yana sosyal belediyeciliği her zaman öncelik olarak gördüğünü ifade ederek, "Tüm insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de belediye olarak hem İzmirlilerin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgının derinleştirdiği ekonomik krizin aileleri etkileyeceğini çok önceden görüp, kurduğumuz dayanışma hattımızla 10 günde, 65 yaş üstü geliri olmayan aileler önce olmak kaydıyla 10 bin yardım paketi dağıttık. Bu hafta da 10 bin aileye yardım ulaştıracağız" dedi.

"Nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık"
Günlük kazancıyla yaşamını sürdüren; ancak bu süreçte gelirsiz kalan, işten çıkarılan ailelere destek için bu yıl dağıtacakları bayram yardımlarını birleştirip tarihi öne çektiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, "Bu krizde gelirsiz kalan ailelerin çok zor durumda olduğun gözlüyorum. Bu nedenle nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı" şeklinde konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece korona virüsü krizinde gıda yardımının yanı sıra 16 milyon lira tutarında nakdi yardımla İzmirlilere destek vermiş olacak.

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