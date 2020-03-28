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İzmir Büyükşehir Belediyesinden kampanya duyurusu

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 17:22 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar için başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında duyuruda bulundu.İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar için dayanışma kampanyası sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar için başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında duyuruda bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar için dayanışma kampanyası sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yapılan duyuruda, “Büyük miktarda bağış yapmak isteyen İzmirliler 444 40 35 numaralı telefonu arayabilir, ayrıca lojistik merkezi haline getirdiğimiz Kültürpark 3 No’lu hole de ayni yardımlar teslim edilebilir. Hemşehrilerimiz lojistik merkezine paketli ve kullanım tarihi geçmemiş kuru gıda ve hijyen ürünlerini getirebilir. İsteyenler aşağıda örnek olarak sunduğumuz ürünlerden bir paket hazırlayabileceği gibi marketlerin ramazan paketlerinden de alabilir. Her üründen bir tane içeren paketler yerine isteyen yurttaşlarımız tek bir kalemden de istedikleri kadar getirebilir.
Örnek paket:
Kaşar peyniri (500 gramlık)
Beyaz peynir (500 gramlık)
Tulum peynir (500 gramlık)
Zeytinyağı (1 litrelik)
Çay (1 kiloluk)
Şeker (1 kiloluk)
Pirinç (1 kiloluk)
Bulgur (1 kiloluk)
Mercimek (1 kiloluk)
Kuru fasulye (1 kiloluk)
Nohut (1 kiloluk)
Her türden temizlik malzemesi" denildi.

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Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
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