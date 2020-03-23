YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesinden tasarruf önlemleri

İzmir Büyükşehir Belediyesinden tasarruf önlemleri

İZMİR HABERLERİ  | 23.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle oluşan ekonomik duruma hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı iç genelgeyle yeni tasarruf önlemlerini hayata geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden tasarruf önlemleri

Korona virüs nedeniyle oluşan ekonomik duruma hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayımladığı iç genelgeyle yeni tasarruf önlemlerini hayata geçirdi. Acil olmayan yatırım ve harcamalar durdurulurken kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.
Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik koşulların zorlaşacağını öngören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye ve bağlı tüm şirket ve kurumları hedefleyen “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi” yayımladı. Genelgeye göre Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni bir talimat gelinceye kadar demirbaş, mobilya, taşıt vb. araç-gereç alımı durduruldu. Yeni yatırım ihaleleri bu süreç geçinceye kadar ertelenirken hayati olmayan proje ve alımlar da durduruldu. 13 maddelik genelgede, bütçe ödeneklerinin yerinde kullanılması, mutemet avansı yoluyla yapılan harcamaların zorunlu durumlar dışında durdurulmasının yanı sıra yapılacak işlemler için bütçe ödeneği yetmiyorsa yedek bütçeden talepte bulunulmaması, genel sekreterlik ve genel müdürlük onayı olmadıkça etkinlik, toplantı ve organizasyon yapılmaması gibi önlemler yer alıyor.

"Hazırlıklıyız"
Genelgeyle ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve şirketleriyle son günlerde yaşadığımız ve hepimizi üzen bu olumsuz tabloya hazırlıklıdır. Her konuda, yurttaşların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için planlamamızı yaptık. Günlük işlerimizi eksiksiz yerine getirirken bu tasarruf önlemleriyle gelecek günlere hazırlanıyoruz. Tasarruf önlemleriyle sağlayacağımız kaynakları ve diğerlerini salgınla mücadele kapsamındaki sosyal ve dayanışma amaçlı hizmetlerimize aktaracağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

İzmir Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
13:23
İkindi
16:50
Akşam
19:33
Yatsı
20:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Aile Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.