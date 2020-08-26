İzmir Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yerde eşit işe eşit ücret dediğini vurgulayan Bolsoy, "Her zaman 'ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istedik. Sevgili başkanım bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz." dedi.

Bolsoy, Kovid-19 salgınında İzmir halkına hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Soyer'in seslerini duymadığını iddia eden Bolsoy, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme sürecini tıkayanlara, emekçiyle diyaloğundan kaçanlara sizin huzurunuzda tekrar sesleniyoruz. Belediye yetkilileri bize yüzde 17 zam önerisinde bulundu. Biz ise yüzde 24 zam istedik. Bu sözleşme 3 bin 650 çalışanı kapsıyor. Eğer ısrarınızdan vazgeçmezseniz bunun altında bizimle beraber siz de kalırsınız."

Konuşmaların ardından sendika yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi girişine grev kararı asıldı.

