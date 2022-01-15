İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Gran Canaria'ya konuk olacak

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak.

Kanarya Adaları'ndaki Telde kentinde Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 15.00'te başlayacak Rocasa Gran Canaria-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında hakemler Slovakya'dan Barbora Bocakova ile Lucia Janosikova görev yapacak.

İzmir'deki ilk karşılaşma 28-28 tamamlandı.

Avrupa kupalarında 44. maçını oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce çıktığı 43 karşılaşmada 18 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



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