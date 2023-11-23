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İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, "Final 6" maçlarına yarın başlayacak

23.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, "Final 6" maçlarına yarın başlayacak

Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı LEN Kadınlar Challenger Kupası "Final 6" B Grubu maçlarında mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın ev sahibi Zavk Mladost'la karşılaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarının ilkinde yarın TSİ 21.00'de Hırvat ekibi Zavk Mladost'la karşılaşacak İzmir temsilcisi bir gün sonra TSİ 20.00'de Portekiz'den Fluvial Portuense ile mücadele edecek.

B Grubu'nu lider tamamlayacak ekip şampiyonluk için 26 Kasım Pazar günü A Grubu birincisi ile karşılaşacak.

Diğer grupta Sırbistan'dan ZVK Kızılyıldız, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve Portekiz'den Sporting Lizbon ekipleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Evangelos Pateros, "Final 6" için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Rakiplerimizi çok iyi analiz ettik ve hazırız. İzmir’e kupayla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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