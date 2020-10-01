YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseltildi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseltildi

İZMİR HABERLERİ  | 01.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseltildi

İZMİR (AA) - Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda İtalyan temsilcisi Brixen Südtirol ile mücadele edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 3. tura yükseltildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Brixen Südtirol maçlarının salgın nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalyan ekibinin pandemi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması yaşamasının ardından Brixen Südtirol, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kararı ile 2. turdan kupaya veda etti. Bu nedenle temsilcimiz İzmir Büyükşehir Belediyespor kupada 3. tura yükselirken, bu turda maçlar 14 Kasım 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak."

Aynı organizasyonda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor da 3. tura yükseltilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Döküm Atıkları’ projesine hayata geçiyor
’Döküm Atıkları’ projesine hayata geçiyor
AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı
AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Tarsus’ta temizlik seferberliği
Tarsus’ta temizlik seferberliği
Balıkesir’de spor sahalarına bakım yapılıyor
Balıkesir’de spor sahalarına bakım yapılıyor

İzmir Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:06
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
Adliye yolunda dehşet
Adliye yolunda dehşet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.