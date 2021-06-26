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İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın şampiyonluğa inancı tam

26.06.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın şampiyonluğa inancı tam

İZMİR (AA) - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Ersan Odaman, ligde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, normal sezonu lider tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı bırakan mavi-beyazlı ekibin finale yükseldiği hatırlatıldı.

Finalde Beşiktaş HDI Sigorta-1907 Fenerbahçe eşleşmenin galibiyle karşılaşacak İzmir temsilcisi, kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak final serisinde ilk karşılaşmasını yarın Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynayacak. Final serisinin ikinci maçı 28 Haziran Pazartesi, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 29 Haziran Salı günü yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 2019'da son topta kaybettikleri şampiyonluğu bu kez kazanmak ve 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de bir kupa daha almak istediklerini kaydetti.

Engelli branşlarına çok önem verdiklerini aktaran Odaman, "Türkiye'de en fazla engelli branşına ve sporcusuna sahip kulüp konumundayız. Geçen hafta ampute futbol takımımız Pendik Belediyespor'u 2-0 yenerek Süper Lig'i üçüncü bitirdi. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın da şampiyonluk kupasını alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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