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İzmir Büyükşehir Belediyespor’da eski yönetim yeniden seçildi

İZMİR HABERLERİ  | 01.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyespor olağan genel kurulunu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda Başkan Ersan Odaman ve mevcut yönetim kurulu yeniden seçildi.
İzmir Büyükşehir Belediyespor Olağan Genel Kurulunda Başkan Ersan Odaman ve mevcut yönetim kurulu yeniden seçildi. Kongreye 174 üyeden 117’si katıldı.

Divan kurulu başkanlığını Cumhur Yavaş’ın yaptığı genel kurulda Ege Su Sporları ve Tenis İhtisas Kulübünün sporcu ve yarışma haklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınması oybirliğiyle kabul edildi. 3 yıllık tahmini bütçelerin de açıklandığı genel kurulda üyelere teşekkür eden Başkan Odaman, “İzmir’i spor kentine çevireceğiz. Hem bayanlarda hem de erkeklerde Hentbol Süper Lig’de şampiyonluğu hedefliyoruz. Tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon olmak için yatırım yaptık. Sporda her alanda milli sporcular, şampiyon sporcular çıkarmak için planlamalar yapacağız” dedi. Yeniden seçilen yönetim kurulunda Başkan Ersan Odaman, Şamil Sinan An, Hüseyin Egeli, Barış Karcı, Çiğdem Çiçekçi Ercan, Mert Yaygel, İlker Kozan, Ahmet Uğur Baran ve Uğur Yelekli yer alıyor. Denetim kurulu Pınar Çalışkan, Fatma Taşkent ve Hülya Sert’ten oluşuyor. Disiplin kurulunda ise İlker Genç, Onur Şengir, Yücel Uz, Sezer Çiçek ve Samet Akboğa bulunuyor.

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