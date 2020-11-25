İzmir Büyükşehir’in pandemi sürecindeki kriz yönetimine uluslararası övgü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin COVID-19 salgını sürecinde hayata geçirdiği akıllı şehir uygulamaları kapsamındaki hizmet ve projeler, uluslararası akademik çalışmalara da konu oldu. Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen video konferansta, salgın döneminde ön plana çıkan ’Halkın Bakkalı’ üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, ’Askıda Fatura’ ve ’Maskematik’ gibi teknoloji tabanlı uygulamalardan umut verici olarak bahsedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” başlıklı uluslararası akademik konferansta İzmir’deki uygulamalara ilişkin bir sunum yaptı. Konferansta Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden çok sayıda katılımcı yer aldı.

Doç. Dr. Öner ve Dr. Gökçe’nin sunumunda "Akıllı şehir ulaşım, altyapı ve bilgi sistemleri COVID-19 salgını sırasında kentsel dayanıklılık yaratmak için nasıl kullanılabilir?" sorusu irdelendi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecindeki uygulamaları model olarak anlatıldı.

Türkiye’nin en kalabalık üçüncü şehri ve gelecek vadeden bir küresel şehir olarak İzmir’in, COVID-19’dan İstanbul’dan sonra en çok etkilenen şehirlerden biri olduğu vurgulanan sunumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin salgınla başa çıkmak için kriz belediyeciliği adını verdiği bir kriz yönetim stratejisine geçtiği dile getirildi.