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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

14.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

İZMİR (AA) - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.

Yaralanan Y.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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