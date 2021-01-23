İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından "yasaya aykırı beraat kararları" iddiasına açıklama:

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eylemlerinde usul ve yasaya aykırı olarak beraat kararları verildiği, yargı makamlarının bu konuda hukukun gereğini yapmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarda öne sürülen olayda suça sürüklenen çocuk D.K'nın, 2013'te yaptığı paylaşımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili tarafından 26 Mayıs 2020'de "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, paylaşımların yapıldığı tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olması nedeniyle soruşturmanın genel hükümlere göre başlatıldığı aktarılarak, 2014 yılında 18 yaşını dolduran D.K. hakkında yürütülen soruşturma sonunda "paylaşımların yapıldığı tarihte failin 18 yaşından küçük olması nedeniyle TCK 66/2. fıkrası uyarınca fiilin 5 yıl 4 aylık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu sürenin de şikayet tarihi itibarıyla dolmuş olması" sebebiyle 8 Haziran 2020'de "ek kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildiği kaydedildi.