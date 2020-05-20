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İzmir Damlacık’ta tarihi dönüşüm başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Damlacık bölgesi restorasyon çalışmaları, 11 parseldeki tarihi yapı ve tünel üstünü kapsayacak çevre düzenlemesi ile başlıyor.Damlacık bölgesindeki turizm odaklı projede; 11 yapının 10’u konaklama amaçlı, 1 tanesi de seyir teraslı dinlenme alanlı kafe olarak düşünülüyor.

İzmir Damlacık’ta tarihi dönüşüm başlıyor

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Damlacık bölgesi restorasyon çalışmaları, 11 parseldeki tarihi yapı ve tünel üstünü kapsayacak çevre düzenlemesi ile başlıyor.
Damlacık bölgesindeki turizm odaklı projede; 11 yapının 10’u konaklama amaçlı, 1 tanesi de seyir teraslı dinlenme alanlı kafe olarak düşünülüyor. Yapılacak çevre düzenlemesinde turist kafilelerinin bölgeye daha rahat ulaşımının sağlanacağı, fotoğraf meraklıları için seyir terasları, tarihi dokuya uygun çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ve yürüme yollarının yapılacağı ifade edildi.
Projeleri hazırlayan Umart Mimarlık Yöneticisi ve Proje Müellifi Mimar Burcu Kaplan, "İzmir’imizin 8 bin 500 yıllık tarihinde önemli bir yeri olan Damlacık bölgesinde İzmir Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı ve TARKEM katkılarıyla hazırlamakta olduğumuz proje ile tarihi bir dönüşümün adımı atılmış olacak. Proje çalışmalarımızı korona virüsü salgınına rağmen kesintisiz devam ederek tamamladık. Bu önemli projenin bir parçası olmak bizim için çok gurur verici. Önümüzdeki aylarda uygulama için gerekli izinler alınmış olacaktır" dedi.
Projenin saha çalışmalarının yürütülmesi sürecinde sürekli olarak Damlacık’ta yaşayanlarla iletişimden sorumlu olan firma yöneticisi koruma uzmanı Mahir Kaplan da, "Bölgede yaşayan halk uzun zamandır bu projeyi bekliyor. Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından yapılan cami restorasyonu sonrası sadece yıkım çalışmaları yapılmış. Bir çok yapı maalesef kendi kaderine terk edilmiş. Bu proje, İzmir’in tarihi dönüşümü için önemli bir pilot uygulama alanı. Tarihi yapılar ve alanlar sosyal ve kültürel amaçlı fonksiyonlarla yaşama kazandırılınca ileri nesillere aktarımı da daha sürdürülebilir olmakta. Bölgede yaşayan ve Damlacık tarihine hakim çok kıymetli insanlar var. Efsane sporcularımızdan Metin Oktay’ın anısı eski bir Roma yerleşkesi olan Damlacık’ta tekrar canlanacak. Projede ele alınan yapıların acil restorasyon ihtiyaçları var. Büyüklerimiz projenin hayata geçmesi için gereğini yapacaktır" diyerek Damlacık’ta tarihi dönüşümün başladığını belirtti.

İzmir Damlacık’ta tarihi dönüşüm başlıyor

İzmir Damlacık’ta tarihi dönüşüm başlıyor

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