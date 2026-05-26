İzmir'de teknik direktör Celal Bölgen vefat etti

İzmir'de uzun yıllar Altay, Göztepe, Bucaspor gibi kulüplerde hem altyapıda hem de A takım düzeyinde antrenör ve teknik direktörlük görevleri üstlenen Celal Bölgen, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cevdet Berker İşleyen

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Celal Bölge'nin vefatı özellikle İzmir futbolunda büyük üzüntüye neden oldu. Kuşadasıspor, Milasspor, İzmir Atillaspor, Fethiyespor, Akhisarspor gibi kulüplerde de çalışıp emekli deniz astsubayı Bölgen, bir dönem Ordu Milli Takımı'nda antrenörlük yaptı. Eski kaleci ve teknik direktör İlker Avcıbay'ın kayınpederi olan Celal Bölgen, bugün ikindi namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

