Şampiyon olur olmaz aramıştı! İşte Acun Ilıcalı'nın Okan Buruk'tan istediği 2 isim

Galatasaray'ı üst üste dördüncü kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Okan Buruk, sezonun sona ermesiyle birlikte hem dinlenmeye hem de yeni dönemin hazırlıklarına başladı. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde yoğun bir programı bulunuyor.

TATİL VE FİNAL HEYECANI BİR ARADA

Sezonun tamamlanmasının ardından ilk olarak Marmaris'e giden Okan Buruk, kısa süreli tatiline Bodrum'da devam edecek. Ancak Buruk'un programı yalnızca dinlenmekten ibaret değil.

Galatasaray Teknik Direktörü, 30 Mayıs'ta Macaristan'da oynanacak PSG ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini tribünden takip edecek. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan final karşılaşması, Buruk'un yeni sezon planlaması açısından da önemli bir gözlem fırsatı olacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANACAK

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İstanbul'a dönecek olan başarılı teknik adamı yoğun bir mesai bekliyor. Buruk'un, Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek transfer çalışmalarını değerlendireceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda kadro planlaması, ayrılması muhtemel oyuncular ve takıma yapılacak takviyelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Son dönemde aralarının açıldığı yönünde iddialar ortaya atılan Okan Buruk ile Acun Ilıcalı'nın ilişkilerinde herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından Buruk'un, Acun Ilıcalı'yı görüntülü görüşmeyle arayarak tebrik ettiği ifade edildi. İkilinin samimi bir görüşme gerçekleştirdiği ve Premier Lig başarısını kutladığı kaydedildi.

2 İSMİN PEŞİNDE

Premier Lig'e yükselerek önemli bir ekonomik güç elde eden Hull City'nin transfer çalışmalarında Galatasaray'dan iki ismin öne çıktığı iddia edildi.

İngiliz ekibinin, İlkay Gündoğan ile Davinson Sanchez'i kadrosuna katmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. Her iki futbolcunun da daha önce Premier Lig'de forma giymiş olması, Hull City cephesinde ilgiyi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

İddialara göre söz konusu transfer ihtimallerinin, Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi arasında yapılacak kapsamlı toplantıda da gündeme gelmesi bekleniyor.