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İzmir depreminde görev alan İHH gönüllüsü, son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferhisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü 46 yaşındaki Özkan Özdemir, Denizli’ye dönmesinin ardından kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.Denizli Şubesi İHH İnsani Yardım Vakfı, İzmir’in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6’lık depremde 114 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda vatandaşın yaralandığı deprem bölgesinde enkaz çalışmalarında arama kurtarma görevi için Bayraklı ilçesine gitti.

İzmir’in Seferhisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü 46 yaşındaki Özkan Özdemir, Denizli’ye dönmesinin ardından kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Denizli Şubesi İHH İnsani Yardım Vakfı, İzmir’in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6’lık depremde 114 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda vatandaşın yaralandığı deprem bölgesinde enkaz çalışmalarında arama kurtarma görevi için Bayraklı ilçesine gitti. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan Özkan Özdemir ve arkadaşları, çalışmaların ardından 4 Kasım 2020 günü Denizli’ye döndü.

Arama kurtarma gönüllüsü Özdemir, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Arama kurtarma gönüllüsü 46 yaşındaki Özkan Özdemir, ailesi ile birlikte yaşadığı evde dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, tedavi altına alındığı hastanede akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir’in ölümü, sevenleri, ekip arkadaşları ve yakınlarında üzüntü oluşturdu.

Özdemir’in yakınları ve ekip arkadaşları üzüntüsünü paylaştı
İHH İnsani Yardım Vakfı, Özdemir’in hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yayınladı. Açıklamada, “Arama kurtarma ekibimizden Özkan Özdemir abimizi maalesef kaybettik. Daha yeni İzmir depremi nedeniyle, sağına soluna bakmadan bende varım dedi. Kardeşlerinin imdadına yetişti. Geldi ve maalesef aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim Rahmetiyle Muamele Eylesin. Teşkilatımızın başı sağ olsun” yayınlandı.

Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Bugün öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Merkezefendi ilçesi, Hilal Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak mezarlığına defnedildi. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın son paylaşımı ise, "Denizli İHH Arama Kurtarma ekibimizden, Özkan Özdemir abimizi son yolculuğu olan Dar-ı Beka’ya uğurladık. İyi dilek ve temennilerde bulunan tüm kardeşlerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah" şeklinde oldu.

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Denizli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

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Sabah
07:29
Öğle
12:52
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Emir Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
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