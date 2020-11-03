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İzmir depreminde hayatını kaybedenler Kartal’da anıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Meclisi’nin 8’nci dönem 2’nci toplantı yılı Kasım ayı ilk olağan toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında yapıldı.

Kartal Belediye Meclisi’nin 8’nci dönem 2’nci toplantı yılı Kasım ayı ilk olağan toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Başkan Gökhan Yüksel yaptı. Başkan Yüksel konuşmasında İzmir’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığında bulunurken, benzer acıların yaşanmaması için deprem güvenliğini ve kentsel dönüşümü öne alan yeni bir düşünce biçimine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Konuşmasının devamında üniversitesi yıllarında deprem bölgesinde yaşadığını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel; "17 binanın çökmesi ve vatandaşlarımızın kaybı bizi fazlasıyla üzdü. Depremin ardından olay yerine arama kurtarma ekiplerimizi hızlıca yönlendirdik. Ekiplerimiz canla başla kurtarma çalışmalarını yürüttü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yaralı kurtulanlar var. Hepimiz 65 saat sonra kurtulan minik Elif için nasıl sevindiysek, cansız bedeni çıkartılan İpek için yasa boğulduk. Acılarımızı ve sevinçlerimizi hep birlikte yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Meclis toplantısı, gündem dışı söz alan meclis üyelerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülmesi ve komisyonlara havale yapılması ile son buldu.

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