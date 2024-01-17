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  4. İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin eski belediye görevlileri yargılanıyor

İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin eski belediye görevlileri yargılanıyor

AA AA
17.01.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'una ilişkin, haklarında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan geçmişte Bornova Belediyesinde görev yapmış 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Y, S.Ç, H.H, B.B. F.G. ile depremde hayatlarını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanıklar B.E. ile Z.D. ise duruşmaya gelmedi.

Hakim, müşteki avukatlarının görevsizlik kararına ilişkin dilekçelerini okudu. Avukatlar duruşmada da davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, görevsizlik talepleri için Yılmaz Erbek Apartmanı ana davasına ilişkin Yargıtay kararının beklenmesini istedi.

Hakim de Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararının ardından görevsizlik talebinin yeniden değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 sanık hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Sanıklardan proje denetçisi R.D.G. ise ilk duruşma öncesinde yaşamını yitirmişti.

Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ilişkin hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A ve B bloklardan oluşan Yılmaz Erbek Apartmanı için hazırlanan betonarme projesine ve apartmana ait yapı ruhsatına, 1998'de Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından onay verildiği, apartmanın bloklarında bulunan bağımsız bölümlere de 2006 yıllarında iki kez yapı kullanım izin belgesi verildiği kaydedilmişti.

İddianamede izin belgelerinde imzası bulunan Bornova Belediyesinde geçmişte yapı kullanma biriminde çalışmış A.Y ve S.Ç, yapı ruhsat biriminde çalışmış H.H, imar şefliğinde görev yapmış mimar B.B, ruhsat düzenleme biriminde görev yapmış F.G, Bornova Belediyesinin eski imar müdürü şehir plancısı B.E. ile betonarme biriminden inşaat mühendisi Z.D'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Yılmaz Erbek Apartmanı

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