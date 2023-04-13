İzmir depreminde yıkılan binayla ilgili eski belediye görevlileri hakim karşısında

Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, binanın yapımı sürecinde Karşıyaka Belediyesinin imar müdürü olan K.T, imar müdürlüğünde görevli teknisyen H.A. katıldı, şube şefi F.P.U. katılmadı.

Müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakimin iddianameyi okumasının ardından tutuksuz sanıklara söz verildi.

Sanık H.A, savunmasında, görev yaptığı dönemde müracaatta görevli olduğu fakat personel eksiği nedeniyle ruhsat düzenleme bölümünde geçici olarak çalıştığını söyledi.

Suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep eden H.A, "O dönemde ruhsat masasında sadece gelen dosyanın bürokratik olarak ilgililerce imzalanıp imzalanmadığını kontrol ederdim. Proje inceleme, değerlendirme gibi bir yetkim yoktur. Dolayısıyla suç kastım ya da suçum yoktur." dedi.

Dönemin imar müdürü K.T ise bina yapıldığı yıllarda projelerin mühendisler odasından geçtiğini savunarak, "İmar müdürü olarak benim görevim teknik nitelikte değil daha ziyade ilgili odadan gelen belgelerin usulüne uygun olup olmadığı konusunda idari bir görevdi. İmar müdürü olarak bunları teknik olarak kontrol etme görevim olmayıp sadece bir yapının ilgili birimleri ve teknik görevliler tarafından projelere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ederdim. Bunlar da usulüne uygun olarak yapılmış, döneminde kontrol edilmiştir. Benim olayda imar müdürü olarak herhangi bir sorumluluğum yoktur. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen müştekiler de maddi ve manevi olarak zarar gördükleri gerekçesiyle şikayetçi olduklarını belirtti.

Hakim, davanın İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davayla birleştirilmesi ve diğer sanık F.P.U'nun ifadesinin SEGBİS yoluyla alınması için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Cumhuriyet Sitesi C Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 fenni mesul ve inşaat teknisyeni hakkında açılan ayrı bir davanın iddianamesinde, bu sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er aydan 4,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

Ayrıca binanın yapım sürecinde belediye imar müdürlüğünde görevli 3 personel hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davada ise sanıkların bu suçtan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

