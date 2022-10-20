İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanıklar müteahhit H.U. ve fenni mesul T.A'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan fenni mesul T.A. ve müteahhit H.U. ile taraf avukatları katıldı.

Depremde yakınları kaybeden aileler de salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, resmi kurumlara yazdıkları müzekkerelerin cevaplarının geldiğini ancak bunlarla ilgili ek bilirkişi raporunun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Söz alan cumhuriyet savcısı, geçen celse verdiği 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Depremde hayatını kaybeden Buse Demir'in annesi Şaziye Demir, depremden yaralı olarak kurtulduğunu belirterek, "Kızım havasız kalarak öldü, artık cezalarını çekmelerini istiyorum. Ben boynumdaki bir sepet sayesinde kurtuldum. Artık karar verilsin." dedi.

Baba Osman Demir ise binanın depremde tamamen kum yığınına döndüğünü ifade ederek, "Bu yapının ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Kolon falan kalmamıştı. Hala neden uzatıyorsunuz, ceza neden verilmedi? Benim kızım toprağın altında çürüdü." diye konuştu.

Depremde 10 yaşındaki kızı Elif İnan'ı kaybeden Hasan İnan da evladının sağlam olmayan bina nedeniyle yaşama veda ettiğini kaydetti.

Kızının havasızlıktan öldüğünü belirten İnan, "Binada çok büyük ihmal var. Ben bina sağlam mı dedim. Müteahhit, 'evet sağlam' dedi. Gerekli ceza neyse verilsin. Öyle bir ceza verin ki Türkiye'ye ibret olsun." ifadelerini kullandı.

- Sanık beyanları

Sanık T.A, 2003'te bina çatladıktan sonra epoksi yapıldığını belirterek, ek bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.

Müştekilerin acılarını anladığını aktaran T.A, "Bina için 'bomba gibi patlayıp dağıldı' demeleri doğrudur. Bomba gibi patlamasının çürüklükle alakası yok. Bu tamamen bilimsel bir şeydir. Biz suçlu değiliz." ifadelerini kullandı.

Sanık H.U. ise kooperatifin müteahhidi değil müdürü olduğunu savunarak, kendisine bu yönde yapılan suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına ve ek bilirkişi raporun gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

- Olay

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bir sanık yargılama sırasında vefat etmişti.

Cumhuriyet savcısı, geçen celse 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar cezalandırılması yönünde mütalaa vermişti.

