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İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davası sanıklarına hapis kararı

15.03.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binanın müteahhidi ile fenni mesulüne 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'a ilişkin davada müteahhit ile fenni mesul, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Ş.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.A. duruşmada yer almadı.

Sanık avukatları bilirkişi raporlarının çelişkiler barındırdığını ve raporu kabul etmediklerini belirterek, binanın dışarıdan müdahale sonucu yıkıldığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık müteahhit Ş.A, binaya haricen müdahale olduğunu, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını savunarak, "Arsa sahibi E.Y. ve yönetici E.D. bodruma kapı açılıp binaya müdahale edildiğini bildiği halde ifade vermediler, hatta bu merdivenden kapıcının çocuğu düşüp yaralandı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanıklar Ş.A. ve O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına, Ş.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

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