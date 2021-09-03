İzmir depreminin simge isimlerinden Günay, geçirdiği ameliyatların ardından futbol oynamaya başladı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde enkazdan 10 saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki Günay Özışık, geçirdiği 5 ameliyatın ardından arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Depreme, Bayraklı ilçesinde 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde kuzeni Ahmet Özışık ile yakalanan Özışık, bacaklarındaki yaralanmalar nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay tedavi gördü. Bu süre boyunca 5 ameliyat geçiren Özışık'a fizik tedavi de uygulandı.

Ocak ayında ayak bilek ortezi takılı bacaklarıyla ilk adımlarını atmayı başaran Günay, yaşadığı zor günlere rağmen hiç pes etmedi. Futbol oynamayı çok seven Günay, arkadaşlarıyla yeniden topa vuracağı gün için mücadele etti.

Fizik tedavisi devam eden Günay, depremin ardından Kemalpaşa'daki evinin bahçesinde ilk kez arkadaşlarıyla futbol oynamanın mutluluğunu yaşadı.

- "Kendimi eski günlerdeki gibi hissediyorum"

Günay Özışık, AA muhabirine, depremin ardından çok zor günler yaşadığını, bazı zamanlar yeniden yürüyemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Annesinin her zaman kendisine güç ve moral verdiğini belirten Özışık, "Tedavi sürecinde yatağa bağımlı kaldım. Sonra bir süre tekerlekli sandalye kullandım. Fizik tedavi sürecinde ilk zamanlar canım çok acıdı. Artık tedavimin sonlarına geliyorum. Çok mutluyum." dedi.

Özışık, üzerinden aylar geçmesine rağmen hala deprem anının aklından çıkmadığını, rahatlamak için ailesinin kendisine kuzu, köpek ve tavuk aldığını onlarla ilgilendiğini anlattı. Yeniden tek başına yürümenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Özışık, "İnsanın sağlığına kavuşması çok güzel bir duygu. O zor günlerde yeniden yürüyemeyeceğimi düşünmek korku vericiydi. Yeniden ilk adımlarımı attığım günü hala unutamıyorum. Artık arkadaşlarımla futbol da oynamaya başladım. Kendimi eski günlerdeki gibi hissediyorum. Aylar sonra futbol topuna vurduğum an kendimi çok mutlu hissettim." diye konuştu.

- "Günay'ın hiç yürüyememe durumu vardı"

Anne Olcan Özışık da oğlunun geçirdiği zor günlere rağmen hiç pes etmediğini anlattı. Oğlunun geçirdiği ameliyatlar ve fizik tedavinin ardından eski yaşantısına döndüğünü ifade eden anne Özışık, şunları kaydetti:

"Hastanede yattığı günlerde oğlum bana 'Anne ben yeniden arkadaşlarımla futbol oynayabilecek miyim?' diye soruyordu. Ona hep 'Sakın pes etme, iyileşip futbol oynayacaksın.' dedim. Doktorları iyileşmesi için çok uğraştı. Artık hayatı eskisi gibi olmaya başladı. Hiç yürüyememe durumu vardı. Bir anne olarak oğlumun yeniden yürüyüp futbol oynadığını görmek beni çok mutlu ediyor."

Günay'ın tedavisini ücretsiz olarak üstlenen BORFİZ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi fizyoterapisti Songül Yeşilyurt da Günay'ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, artık yaşantısına rahat bir şekilde bireysel olarak sürdürebildiğini dile getirdi.

