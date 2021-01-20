YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İzmir depreminin yaralarını saran sağlıkçılara teşekkür belgesi verildi

İzmir depreminin yaralarını saran sağlıkçılara teşekkür belgesi verildi

20.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz aylarda meydana gelen yıkıcı deprem sonrası Aydın’dan bölgeye giderek görev yapan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür belgesi verildi.İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle bölgede görevlendirilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE ekipleri ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği personellerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz aylarda meydana gelen yıkıcı deprem sonrası Aydın’dan bölgeye giderek görev yapan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür belgesi verildi.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle bölgede görevlendirilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE ekipleri ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği personellerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş katıldı.
Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay yaptığı konuşmada, bu tür üzücü depremlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Komşu ilimiz İzmir’de meydana gelen deprem sonrası ilimizden bir çok ekip depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye sevk edildi. Bölgede günlerce canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür yıkıcı depremler bir daha yaşanmaz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:25
İkindi
16:03
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

Yollar buz tuttu, vatandaşın imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti

Yollar buz tuttu, vatandaşın imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti

Nazilli’de dezavantajlı gruplar için işbirliği protokolü imzalandı

Nazilli’de dezavantajlı gruplar için işbirliği protokolü imzalandı

Aydın’da sıcaklıklar artacak, sağanak yağış görülecek

Aydın’da sıcaklıklar artacak, sağanak yağış görülecek

Korona virüs, ikamet tercihlerini değiştirdi

Korona virüs, ikamet tercihlerini değiştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.