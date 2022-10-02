İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği "kredi desteği" kararını sevinçle karşıladı

İZMİR (AA) - İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının kentteki depremzedeleri mutlu ettiğini söyledi.

Haydar Özkan, AA muhabirine, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla depremzedelerin bankalardan alacağı kredinin faiz oranının yüzde 1,37'den 0,87'ye düştüğünü, kullanılabilecek kredi miktarının da 400 bin liradan 600 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Kentsel dönüşümle ilgili bu kararın İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri ağır, ortak ve az hasar görenler ile hasar görmese bile risk analiz sonucu binaları riskli çıkanları ilgilendirdiğini kaydeden Özkan, "79 bin 272 bağımsız bölümün arızalı olduğunu biliyoruz. Buradaki herkesi etkiliyor şu anda. Yani aile olarak düşünecek olursak eğer 400-450 bin civarında insanın mutluluğu demek bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a teşekkür eden Özkan, "Bu bizim için şu anda yani 24. ayda aldığımız en güzel haber. Üyelerimiz mutlu." ifadelerini kullandı.

